“Banho e tosa é essencial sim”, afirmam donos de pet shops

Decreto impediu que os pets shops abrissem, por não considerá-los serviço essencial. Foto: divulgação

A crise econômica se alastrou por todos os setores, e entre os maiores prejudicados, estão os pet shops. Com as medidas mais restritivas, impostas pelos últimos decretos, os estabelecimentos tiveram que suspender os serviços de banho e tosa de animais, o que agravou a situação financeira. Proprietários de pets estão indignados, uma vez que o serviço é tido como essencial, não por questões estéticas, mas para garantir a saúde dos animais.

Sem o banho e tosa, eles podem apresentar problemas como excesso de pelos nos ouvidos, ficando expostos a possíveis infecções; remoção de poeira e tóxicos dos pelos, que evitam a coceira excessiva; e a remoção de nós grudados na pele que acabam causando ferimentos e facilitando a infestação de pulgas e carrapatos.

Anna Carolina Cordeiro, médica veterinária da Banho & Tosa da Petit & Grand, reforça que o banho e tosa não é feito apenas por estética. “Quanto mais cheirosinho o pet, melhor. Mas não é só isso. Banho e tosa é questão de higiene”, argumenta a veterinária. Segundo ela, motivos como infestações de pulgas, carrapatos, bactérias e doenças de pele são alguns dos problemas que podem ser evitados com o simples ato de manter os banhos em dia. “Temos um contato muito íntimo com nossos animais de estimação, os banhos frequentes, além de vacinas e vermifugação em dia, ajudam a manter o pet saudável, com a pele e os pelos livres de qualquer possível risco para nossa saúde”, explica.

A veterinária lembra ainda que existem especificidades de raças ou espécies que demandam cuidados especiais com olhos e dobras, exigindo tosas mais frequentes, dependendo do clima da região. Além disso, é necessária a remoção de pelos em excesso em felinos, evitando acúmulo no trato digestivo e vômitos frequentes. Os pets idosos ou com alergias de peles também demandam atenções especiais, com relação a manutenção de banho, para se manterem sem infecções urinárias, prurido intenso, pústulas e feridas na pele. “Não podemos esquecer ainda das manutenções básicas, como cortar as unhas, já que alguns pets não gastam e elas acabam crescendo demais e ferindo a pele; e a tosa higiênica, que livra as partes limpas de contaminação com urina e fezes, além dos pelos nos olhos e rosto, que se não tosados, podem provocar graves problemas oculares. Resumindo: mais do que só estética, o banho e tosa é um cuidado essencial para a manutenção da saúde dos pets e da nossa também”, esclareceu.

Sem aglomeração

Proprietários querem trabalhar. Foto: divulgação

A responsável pelo Pet Love Araucária, Daniele Falcão, argumenta que a categoria dos pet shops não foi avaliada como deveria, já que a inegável a importância do serviço. “O banho e tosa vai muito além da estética, é higiene saúde e bem estar. A maioria dos animais que atendemos aqui convivem com seus donos dentro de casa, por isso tomam banho semanalmente. Cães e gatos que fazem tratamento de pele não podem ficar sem seu banho. Além disso tudo, não há aglomeração alguma no atendimento dos pets. Sem pandemia já não tinha, agora então, nem se fala. Acredito que seguindo todas as medidas de segurança, poderíamos trabalhar tranquilamente”, lamentou.

Jhuli Botoski Neves, do pet shop Banho e Tosa da Jhuli, compartilha da mesma opinião. De acordo com ela, a categoria está muito frustrada e indignada pelo fato de o serviço não ter sido considerado como essencial, sendo que a higiene está totalmente ligada à saúde do animal e dos que estão à sua volta. “Muitos cães sofrem de dermatites alérgicas, e sem o cuidado apropriado, com secagem completa e produtos específicos, a situação do animalzinho se agrava ainda mais”, comenta. Ela diz ainda que a revolta aumenta se considerar que os pet shops não promovem aglomerações. “Mesmo no serviço de leva e traz, o contato com o dono do animal é mínimo ou nem existe, assim como em qualquer serviço de delivery. Sem contar que o local é higienizado a cada “cliente dog” atendido, visto que os produtos utilizados são os mesmos indicados para prevenção da Covid.

Respeito

Com os pet shops fechados os animais correm risco de contrair infecções e outros problemas. Foto: divulgação

A empreendedora Camila Regina dos Santos, do Salão do Animal, afirma que a categoria só quer ser vista com o respeito que merece. “Os responsáveis pela elaboração dos decretos precisam entender que o banho e tosa não é só estética, e sim um serviço essencial, visto que os animais não controlam o crescimento do próprio pelo, ou o problema com pulgas, carrapatos, dermatites, alergias, fungos, infecções de ouvido. São esses serviços que os banhistas e tosadores prestam, eles cuidam da saúde animal, tanto quanto a estética, para os tutores”, pontua.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1255 – 01/04/2021