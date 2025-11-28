Nesta terça-feira (25/11), o time de basquete Sub-17 de Araucária entrou em quadra no Ginásio Joval de Paula Souza pelo Campeonato Metropolitano de Base e conquistou mais uma vitória. Dessa vez foi em cima da equipe de Fazenda Rio Grande, com o placar de 59 x 36. O destaque da partida foi o atleta Kevin Grutzmacher de Paulo.

O Sub-13 também mostrou evolução e muita dedicação contra a forte equipe de São José dos Pinhais, mas acabou sendo superado.

As equipes voltam a entrar em quadra na próxima sexta-feira (28), e os jogos acontecem em Araucária. O Sub-17 enfrentará Campo Largo, às 16h30, e o Sub-13 jogará contra o Círculo Militar do Paraná, às 18h.