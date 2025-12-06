Em uma partida marcada pela emoção do início ao fim, a equipe Sub-17 do Basquete Araucária venceu Campo Largo por 50X42 na noite de sexta-feira (28), no Ginásio Joval de Paula Souza. Com o resultado, o time araucariense assume a liderança provisória do Campeonato, aguardando apenas a conclusão dos demais jogos da fase classificatória para conhecer o adversário da semifinal. Já o time Sub-13 enfrentou o Círculo Militar do Paraná e foi superado.

O Sub-17 volta a jogar na próxima segunda-feira (08/12) pela semifinal e se vencer, disputará a final no dia seguinte (09), com adversários a serem definidos. As partidas acontecem no Círculo Militar, em Curitiba.

Edição n.º 1494.