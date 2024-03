Batalha de breaking promovida pela Associação Reação Periférica foi um sucesso

A primeira coisa que a gente precisa saber para mandar bem no breaking é que não adianta fazer sucesso se não há diversão. Dentro dessa conexão, a Associação Reação Periférica, em parceria com a associação de moradores do Jardim Iguatemi, organizou uma batalha de breaking, que foi um verdadeiro sucesso. O evento teve sua semifinal no sábado passado (24/02) e a grande final aconteceu no último sábado (02/03), na sede da associação de moradores.

Kelvin arrasou nos passos e foi o primeiro colocado, Indinho foi o segundo colocado e houve um empate no terceiro lugar entre a garotinha Ana e o pequeno Juan. “Todos arrasaram na dança, foi difícil escolher quem se saiu melhor. O evento como um todo foi um sucesso e destacou a importância do breaking no sentido de distanciar crianças e jovens da violência, juntando-se para batalhar e trocar vivências”, afirma Mangaba.

As aulas de breaking acontecem todos os sábados, das 14h às 16h, na sede da associação, que fica na Rua Ana Dranka Druszcz, 391, no Jardim Iguatemi. O professor é o Fernando Vedam (contatos @thevdmx ou 41 98883 7292), ele é peça chave para que as aulas aconteçam.

Os contatos para interessados em participar podem ser feitos pelos fones (41) 99884-8541 com Mangaba e (41) 99663-0039 com Diego.