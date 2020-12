Batida frontal mata motociclista na PR-423

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Um acidente ocorrido na noite deste domingo, 13 de dezembro, tirou a vida de um motociclista. O sinistro ocorreu próximo ao pontilhão do trem.

De acordo com informações colhidas no local, o motociclista estaria vindo em sentida a Araucária e o caminhão trafegava no sentido Campo Largo da pista.

Ainda conforme populares, o motociclista teria tentado acessar o posto de combustíveis Delta, que fica do lado esquerdo da pista para quem vem de Campo Largo. Ao fazer isso, ele acabou sendo colhido frontalmente pelo caminhão, morrendo no local.

O Siate chegou a ser acionado, mas a vítima acabou morrendo no local. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do motociclista e o encaminhou para sua sede, em Curitiba.

Até o fechamento desta matéria o nome da vítima ainda não havia sido divulgado oficialmente.