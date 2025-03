Bavutti Despachante oferece opções de consórcio com garantia de contemplação em até 4 meses

O consórcio tem se consolidado como uma das formas mais vantajosas de aquisição de bens, especialmente em tempos de crédito caro. Em Araucária, a Bavutti Despachante em parceria com o Consórcio Araucária, tem investido nesse modelo, oferecendo aos clientes a possibilidade de contemplação acelerada, em um grupo específico, tendo também vários outros grupos convencionais, que atendem diferentes necessidades de crédito, prazos e valores mensais.

Hoje, a melhor forma de adquirir um bem é através do consórcio. Em épocas de dinheiro caro, como vivemos hoje, o consórcio se torna uma grande vantagem”, explica Carlos Bavutti. Segundo ele, o grande diferencial do modelo oferecido neste grupo de Contemplação Acelerada, é a garantia de contemplação em até quatro meses. “O MCA é um grupo que garante, por contrato, a contemplação em até quatro meses” destaca Carlos Bavutti. Ele engloba Consorciados Compradores e Consorciados Investidores, que dão a sustentação a este modelo de consórcio, possibilitando esta aceleração.

O consórcio permite que o cliente planeje sua compra sem os altos juros dos financiamentos tradicionais. “Fiz uma simulação financiando R$ 30 mil no banco. O valor total pago chegava a R$ 64 mil. No consórcio, e no mesmo prazo de 48 meses, esse mesmo valor ficaria em R$ 47 mil, ou seja, uma economia enorme, já que no consórcio não há juros, apenas taxa de administração e o seguro”, exemplifica ele.

No grupo de contemplação acelerada, “você pode planejar a troca de seu veículo de R$ 70 mil por um de R$ 100 mil sem financiamento bancário, adquirindo uma cota do consórcio, tendo a certeza de que será contemplado em até 4 meses, ou seja, fará um upgrade no veículo a um custo muito menor que no financiamento”, exemplifica. E terá tempo para realizar a venda de seu veículo atual, para realizar esta troca.

Além disso, neste grupo, o Consorciado sabe o valor exato de todas as parcelas no momento da contratação, sem surpresas, pois os valores mensais são prefixados.

A parceria entre a Bavutti Despachante e o Consórcio Araucária já dura três anos, período em que muitos clientes já foram beneficiados. “Nosso escritório já agrega todos os serviços ligados a veículos, então, além da transferência, oferecemos a opção de consórcio e seguros para quem está planejando a próxima compra”, comenta.

O consórcio também não se limita a automóveis, motos e imóveis. “Temos consórcios para serviços como formaturas, cirurgias plásticas e viagens, e diferente de outras administradoras, neste consórcio de Serviços, você não precisa alienar um bem após a contemplação. Basta uma análise de crédito e, se aprovado, o dinheiro vai direto para o prestador do serviço”, explica o empresário.

Para quem nunca adquiriu um consórcio, Bavutti sugere uma conversa para esclarecer dúvidas e entender as vantagens desse modelo. “Muita gente ainda não conhece o consórcio ou tem receios baseados no passado, quando havia empresas não idôneas. Hoje, o consórcio é regulamentado pelo Banco Central e é muito seguro”, afirma.

Com a oferta de um grupo exclusivo de contemplação acelerada, a Bavutti Despachante se destaca no mercado como uma alternativa eficiente, econômica e rápida para quem busca um novo veículo ou outros bens, além de possuir modalidades de lances que podem facilitar a contemplação em grupos convencionais.

SERVIÇO

Para obter mais informações sobre os grupos, créditos, prazos e detalhes sobre as modalidades de lances, os interessados podem visitar o escritório na Rua Professor Alfredo Parodi, 615 – Centro, próximo à Prefeitura de Araucária ou entrar em contato via WhatsApp através dos telefones 41 99999-9118 ou 41 98877-2067, ou e-mail contato@bavutti.com.br.

