Bayern de Munique é o campeão da Champions League do Araucária Clube de Campo

Mesmo com mais volume de jogo, o Bayern de Munique precisou da prorrogação para vencer o Barcelona por 3X2 na final da Champions League do Araucária Clube de Campo. O jogo emocionante da decisão aconteceu no último domingo (03/12), com a presença de uma grande torcida.

Dois gols do Bayern ficaram por conta do destaque da partida Cuca, e um foi gol contra marcado pelo Candeo. Pelo Barcelona, Reloginho e Renaldo Rodrigues marcaram um gol cada. A Borussia foi a terceira colocada da competição, venceu o Inter de Milão por 4X2.

Em uma campanha heróica, o Bayern após não ganhar nenhum jogo na primeira fase (perdeu de 4X1 para o Inter, empatou em 4X4 com o Barcelona e perdeu para a Borussia por 4X0), atropelou o Real Madrid por 6×0 nas quartas e desbancou o favorito Borússia na semifinal por 5×0.

Destaques da competição

O artilheiro da Champions League foi o jogador Bola e o goleiro menos vazado foi o Paulista, ambos da Borussia. E na seleção do campeonato, formada pelos melhores jogadores de cada time, estão o goleiro Buda (Bayern), lateral direito Renan (Real Madrid),

Zagueiro Hassinho (Borussia), lateral esquerdo Cuca (Bayern), volante Fábio Alceu (Inter de Milão), meia direito Luan (Barcelona), meia esquerdo Waguinho (Bayern) e atacante Rone (Bayern). O jogador eleito o craque do campeonato foi Maciel, do Bayern.

