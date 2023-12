Bayern e Barcelona farão a final da Champions League do Araucária Clube de Campo

Os times do Bayern e do Barcelona são os finalistas da Champions League de Fut7 do Araucária Clube de Campo, que será realizada no próximo domingo (03/12), às 10h30. Antes disso haverá decisão do 3º e 4º lugar entre Borussia e Internazionale, às 9h. Na semifinal de sábado (25/11), o Bayern venceu a Borussia por 5X0 com dois gols do João Abreu, um do Rone, um do Maciel e um do Waguinho. Já o Barcelona ganhou de 5X3 do Internazionale, com quatro gols do Luan e um do Osvaldo. A arbitragem da semifinal ficou a cargo do Florival Belo (o Flor) e seu Irmão Roberval Belo, o delegado do Jogo foi Vinicius Bonvim.

O Clube de Campo prepara uma grande festa de encerramento desta competição, que mobilizou os sócios desde o mês de setembro. Além de um jogo que promete muitas emoções, haverá entrega das premiações e um almoço de confraternização (por adesão).

