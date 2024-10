Bazar beneficente do projeto ‘Salvando Dogs’ acontecerá até sexta (18)

Nesta terça-feira, 15 de outubro, iniciou oficialmente o bazar beneficente das protetoras independentes do projeto ‘Salvando Dogs’. O horário do evento é das 09h às 11h e das 13h às 17h, e será realizado até esta sexta-feira (18) no CMEI Norma Von Muller Berneck.

Atualmente, são seis protetoras a frente do ‘Salvando Dogs’, que trabalham em conjunto no resgate e cuidados de animais abandonados e em situação de maus tratos. Além disso, mesmo não sendo o foco, elas também oferecem apoio para outras protetoras do município.

A renda do bazar irá auxiliar no pagamento das dívidas com clínicas veterinárias e lares temporários que as protetoras acabaram contraindo após resgatarem alguns animais. Serão vendidos várias peças de roupas em bom estado, além de utensílios e acessórios, até mesmo coisas novas.

Segundo as protetoras, a ideia de realizar o evento surgiu em um grupo de bazar online, onde foi feita uma parceria com a miss e professora Laura do Studio La Revê. “O projeto iniciou devido à necessidade de arrecadar fundos para os resgates e cuidados com os cães e gatos que atendemos”, explica uma das protetoras responsáveis pelo Salvando Dogs.

O CMEI Norma Von Muller Berneck está localizado na rua Jose Maria dos Anjos, 50 — Capela Velha. Para quem se interessar em adotar algum animalzinho, ou ficar por dentro de outros projetos e campanhas, basta seguir e acompanhar o Instagram @salvando_dogs.