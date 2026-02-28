Na próxima semana, entre os dias 03 a 07 de março, acontecerá o Bazar Beneficente dos Vicentinos, no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios.

A Sociedade São Vicente de Paulo convida a comunidade para aproveitar mais uma edição do evento, que será realizado das 9h às 17h nos primeiros dias, e das 08h às 12h no último dia.

A população poderá comprar roupas, calçados e acessórios, com valores a partir de R$3,00. Os organizadores pedem que as pessoas colaborem levando sacolas para carregar suas compras.

O Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios fica na Rua Professor Júlio Szymanski, n° 46, no Centro, em frente ao Correio.

Edição n.º 1504. Victória Malinowski.