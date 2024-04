Bazar Beneficente dos Vicentinos será realizado neste final de semana

Neste final de semana, será realizado o Bazar Beneficente dos Vicentinos no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios. O evento começou nesta quinta-feira, 04 de abril, e será finalizado no sábado, 06 de abril.

A população terá a oportunidade de comprar diversas roupas, calçados e acessórios, a partir de R$ 2,00. A organização do bazar pede que, se possível, as pessoas levem suas sacolas.

Nos primeiros dois dias, o horário é das 09h às 16h. No sábado, o início é no mesmo horário que os dias anteriores, mas o evento será finalizado às 15h

O Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios está localizada na Rua Júlio Szymanski, 46, Centro. Mais informações pelo Facebook Santuário Nossa Senhora dos Remédios — Araucária.