Bazar beneficente para ajudar no tratamento do pequeno Brian teve data alterada

Neste fim de semana será realizado o bazar beneficente em prol do tratamento do pequeno Brian, bebê diagnosticado com miopatia centronuclear. O evento era para acontecer no último final de semana, mas devido à chuva forte que atingiu a cidade, a data foi alterada. O bazar acontecerá das 8 às 17h, neste sábado (14) e domingo (15/12).

A miopatia centronuclear é uma doença que afeta diretamente os músculos, limitando sua capacidade de realizar funções básicas, como respirar e se alimentar sem auxílio. O bazar está sendo realizado para ajudar nos custos do tratamento, já que Brian é alimentado por meio de uma gastrostomia e respira com a ajuda de uma traqueostomia, assistido por um ventilador mecânico e monitorado por diversos aparelhos. Todo esse acompanhamento é feito em casa, exigindo uma infraestrutura especializada.

O evento vai acontecer na Avenida das Cerejeiras, 621. Para mais informações, ou em caso de dúvida, entrar em contato com a Jocineia pelo número (41) 99605-1212. Para quem quiser acompanhar mais sobre a vida do pequeno Brian, basta segui-lo no Instagram @opequeno.brian.