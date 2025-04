BBA Lanches está na final de um reality show da Toko Food Service e da Band

A comida de rua cabe no bolso da maior parte da população e costuma salvar as pessoas quando bate aquela fome. Na hora do aperto, o cachorro-quente é quase uma preferência nacional. Em Araucária, a BBA Lanches tem sido uma opção, pois oferece um buffet variado, para deixar seu cachorro-quente recheadão. Além de ter um lanche que conquista o cliente, o hot dog do Anderson agora será astro de um reality show de gastronomia. Isso mesmo!

A BBA Lanches está participando do reality show “Desafio Street Food: Toko Food Service”, realizado pela Toko, em parceria com a Band. O objetivo do programa é mostrar a criatividade e as habilidades culinárias dos chefs de food trucks, promovendo também o crescimento da cultura gastronômica de rua. O reality vai provar quem faz a melhor comida de rua da cidade, no caso da BBA, na categoria cachorro-quente.

Anderson conta que o reality teve mais de 400 inscritos, os quais passaram por uma seleção, e a BBA chegou à grande final na sua categoria. “Eu fiz minha inscrição e depois uma equipe da Band visitou meu estabelecimento, sem se identificar, para avaliar a qualidade, o atendimento, a higiene, enfim, todos os requisitos necessários para estar no reality. Não sabíamos que eles viriam aqui com uma câmera escondida, então imagine a surpresa quando na segunda-feira passada (24/03) recebi uma mensagem de que tinha sido selecionado. Participamos de várias gravações que estão sendo transmitidas diariamente pela Band e no próximo sábado (05/04), vamos disputar a final com uma dogueria bem forte de Curitiba, a Donas do Sabor”, relata o proprietário Anderson.

O grande duelo do reality acontece às 17h, em uma arena que será montada no Shopping Boulevard, no bairro Xaxim, em Curitiba. A previsão é de que o evento se estenda até 20h, com venda de cachorro-quente a um preço simbólico de R$8,90. “Uma das pontuações é para quem vende mais, e todo dinheiro arrecadado será revertido para uma instituição de caridade”, conta Anderson.

O empreendedor está ansioso, pois nesse desafio, terá que preparar um dos seus lanches para ser avaliado pelos jurados, e entre eles estará um ex-participante do MasterChef Brasil, o famoso reality culinário da Band. “Estamos super felizes e ansiosos em trazer este título para Araucária”, diz.

SOBRE A BBA LANCHES

A BBA, cuja sigla quer dizer “Big-X e Big-Dog do Ander”, está há 6 anos no mercado e é a realização de um sonho do proprietário Anderson, que sempre quis ter seu próprio negócio. Sem nenhum conhecimento do ramo, ele começou com a cara e a coragem. Tinha apenas uma vaga lembrança dos buffets de cachorro-quente que antigamente existiam na Praça Rui Barbosa, em Curitiba, atendendo de uma forma bem rústica, mas que atraiam muitos clientes, e isso o fez começar a sonhar com seu próprio hot dog.

“Na época, eu trabalhava na Ceasa e foi quando consegui comprar meu próprio trailer, pagando diretamente ao dono, em parcelas minúsculas. Com o trailer, abri meu primeiro hot dog no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, oferecendo serviço de buffet. Lá fiquei por 3 anos, até decidir vir para Araucária, onde o mercado parecia ser ótimo. E deu certo! Hoje estamos aqui, com uma excelente clientela, que tivemos que conquistar aos poucos. Nosso trailer segue todas as normas sanitárias, oferece só produtos de qualidade, com um ótimo atendimento. Os clientes são nossa prioridade, sempre digo que são nossos patrões, porque é devido à preferência deles que consigo pagar minhas contas e manter meu negócio funcionando”, conta Anderson.

A BBA Lanches fica na Rua Miguel Bertolino Pizatto, 935, no bairro Iguaçu. O fone de contato para quem quer conhecer os lanches preparados pelo Anderson é 41 99705-7475.

Edição n.º 1459.