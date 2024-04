Bebê de 2 meses é salvo pela GMA após se engasgar com leite materno

Nas últimas semanas, a Guarda Municipal de Araucária atendeu algumas ocorrências envolvendo bebês engasgados com leite materno. Graças a agilidade e desempenho dos agentes, que estão se mostrando preparados para esse tipo de situação, muitos bebês foram salvos.

No início da madrugada deste sábado, 20 de abril, mais uma vez a Guarda Municipal de Araucária salvou a vida de um bebê recém-nascido que havia se afogado com leite materno. A situação aconteceu na Rua Faisão, no bairro Capela Velha.

Uma equipe da GMA estava realizando um patrulhamento pela região, quando foram informados que um bebê recém-nascido estava engasgado com leite materno. A viatura foi avisada via rádio pela Central.

Quando chegaram no endereço, encontraram a mãe com o bebê de 2 meses no meio da rua pedindo socorro. Na gravação do uniforme do agente, mostra que alguns vizinhos estavam no local para tentar auxiliar de alguma forma.

O agente realizou imediatamente a manobra de Heimlich, um procedimento de primeiros socorros utilizada em situações de engasgo. O procedimento teve sucesso e o garotinho foi encaminhado para o Hospital Municipal de Araucária (HMA) para receber atendimento médico.