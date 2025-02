Bebê de 6 meses é salvo pela GMA após se engasgar com leite materno

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária ajudou a salvar uma bebê de 6 meses que estava engasgada com leite materno. A situação aconteceu no início da madrugada deste domingo, 09 de fevereiro, na rua Maritaca, no bairro Capela Velha.

Os agentes foram até a casa da família e levou a menina com a mãe até o Hospital Municipal de Araucária (HMA). Durante o percurso, o guarda realizou a manobra de Heimlich, e conseguiu que a criança voltasse a respirar. Ao chegar no hospital, a bebê foi entregue para a equipe médica, que deu continuidade ao atendimento médico.