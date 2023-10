Bela Baja brilhou no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica

A ginasta Bela Baja, que começou a praticar a modalidade em abril do ano passado, vem brilhando nas suas apresentações. Entre os dias 18 a 22 de outubro ela participou do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica – Nível 2, realizado em São Bernardo do Campo / São Paulo, e conquistou excelentes resultados: foi a 3ª colocada Mãos Livres, 8º lugar Corda e 6° lugar Geral.

Desde seu começo na GR Bela já mostrou que tem talento e muita habilidade. Tão logo começou a praticar a modalidade na escolinha da SMEL, já foi convidada pela técnica Gabriela para integrar a equipe de competições. Estreou no final do ano passado e foi campeã Pré-Infantil Estreantes em uma competição que Araucária sediou. “Apesar de ainda estarmos construindo a base dela, conseguiu conquistar uma medalha em um dos maiores eventos de Ginástica Rítmica do país. Ela está de parabéns”, disse a técnica.