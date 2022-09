Bela Baja é campeã brasileira de Fitness Coreográfico

A pequena Isabela Furman Baja tem apenas 9 anos, mas já brilha como gente grande no esporte. Campeã paranaense Fitness Coreográfico Infantil pela IFBB/PR, ela acaba de conquistar mais um título, dessa vez o de campeã brasileira. Isabela participou do Campeonato Brasileiro Kids de Fitness da IFBB Brasil, que aconteceu no dia 10 de setembro, em São Paulo, e conquistou a medalha de ouro. A sua excelente colocação também foi responsável por garantir ao Paraná o troféu de bronze por equipe.

“Este foi o primeiro campeonato da IFBB voltado para crianças e também a primeira vez que o Paraná conseguiu mandar uma representante. No total foram mais de 40 competidoras, de 6 a 15 anos. A Bela apresentou uma coreografia artística, responsável por 70% da sua nota, onde ela teve que colocar todos os pontos que são exigidos e mais as poses compulsórias para então mostrar o físico atlético, este último quesito representa apenas 30% da nota. Com o título que ela ganhou, garantiu vaga para participar do Campeonato Sul-Americano, que será entre os dias 6 e 10 de outubro, em São Paulo”, comentou o pai Marcelo Baja.

Ele fez questão de ressaltar um ponto que lhe chamou muita atenção do campeonato, que foi a união de todas as crianças participantes. “Apesar de estarem competindo entre si, não havia uma realidade ofensiva entre as crianças, uma incentivava e apoiava a outra, aplaudiam cada apresentação. Foi maravilhoso”, elogiou.