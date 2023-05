Bem na região central, Araucária ganhará seu 1º street mall

O comércio araucariense segue trazendo novidades para seus clientes. A boa nova é que a cidade ganhará ao longo dos próximos meses o seu primeiro street mall, uma espécie de centro comercial com estacionamento no mesmo nível da rua. Esse tipo de empreendimento é muito comum nos Estados Unidos e, com certeza, você já deve ter visto algo parecido em filmes ou seriados.

O primeiro street mall da terra dos pinheirais será erguido na esquina das ruas São Vicente de Paulo com Rodolfo Hasselmann, no Centro de Araucária. O imóvel – muito bem localizado – fica ao lado do Colégio Adventista e em frente à Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka. Por anos, aquela área parecia um bosque e justamente por isso quando, há alguns meses, ele começou a ser terraplanado, muita gente se perguntou “o que será que vão inventar aí?”.

O grupo de investidores proprietário do imóvel escolheu a Nova Era Engenharia para conceber o projeto do primeiro streel mall da cidade, que terá nove salas comerciais com áreas de 74,00 a 229,00 metros quadrados. O local terá pé direito de seis metros de altura, com uma bela fachada e muita iluminação natural. O edificação será executada em pré-moldado, que já se encontra em fabricação. A ideia é que os trabalhos no local sejam iniciados em aproximadamente sessenta dias. A previsão é inaugurar o espaço já em fevereiro de 2024.

A administração e locação das lojas do centro comercial ficarão por conta da Atitude Imóveis, que explica que a ideia do empreendimento é trazer para a cidade o conceito de street mall, tradição nos Estados Unidos e cada vez mais comuns aqui no Brasil, os quais propiciam aos clientes lojas e serviços variados, com amplo estacionamento. Isto traz facilidade ao consumidor, que rapidamente pode parar ali enquanto está indo para casa ou trabalho, adquirir algum produto ou serviço, sem muitas manobras e sem interferir em sua rotina.

Projeto preserva araucárias

Ainda conforme a Nova Era e a Atitude, os investidores proprietários do imóvel fizeram questão de fazer com que o projeto do street mall preservasse os dois pinheiros araucária existentes no terreno. “Mantivemos as araucárias, que se integraram ao layout do projeto, que também está sendo pensado para ser o mais sustentável possível, com sistema de captação da água das chuvas para reuso, o que é ambientalmente adequado e gerará economia aos lojistas”, explicam.

Reservas

Os lojistas eventualmente interessados em conhecer mais detalhes do street mall e fazer reservas de espaços podem entrar em contato com a Atitude Imóveis por meio do WhatsApp: (41) 98865-7742 ou pelo telefone: (41) 3607-2364.

Edição n. 1363