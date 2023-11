Ben Hur autoriza realização de concurso público na Câmara

O presidente da Câmara de Vereadores, Ben Hur Custódio de Oliveira, autorizou esta semana o lançamento do edital que regulamenta o mais novo concurso público para preenchimento de vagas do quadro de servidores de carreira do Poder Legislativo.

O concurso oferece vagas de nível fundamental, médio e superior, a contratada pela Câmara para realização das provas é a Fundação FAFIPA. São oferecidas vagas para auxiliar administrativo, motorista, assistente administrativo, assistente legislativo, recepcionista, advogado, analista administrativo, analista orçamentário e financeiro, analista legislativo, analista de recursos humanos, analista de tecnologia da informação, arquivista, auditor de controle interno e contador. Os salários variam conforme o cargo e estão entre R$ 1.744,81 e R$ 7.689,08. Além dos vencimentos, os convocados fazem jus a um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.200,00 mensais.

O edital estipula ainda que a taxa de inscrição para o concurso é de R$ 40,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 60,00 para os de nível médio e R$ 100,00 para os de nível superior. Existe a possibilidade de aqueles que não têm condições de arcar com a inscrição requisitarem isenção dessa taxa. Os requisitos constam do edital.

Ainda conforme o regulamento, o período de inscrições é de 30 de novembro até 02 de janeiro de 2024. A aplicação da prova ocorrerá no dia 21 de janeiro, com a divulgação do resultado definitivo acontecendo em 27 de fevereiro.

Para os cargos em que houver a necessidade de prova prática, esta ocorrerá em 10 de março. A previsão da Fundação FAFIPA é a de que a divulgação do resultado final do concurso aconteça em 11 de abril, com a homologação sendo feita em 17 de abril.

O presidente da Câmara afirmou que a realização desse concurso tem como objetivo atualizar o quadro de servidores efetivos da Casa, de modo que todos os setores do parlamento tenham os profissionais necessários para que as demandas que tramitam pelo Legislativo tenham a agilidade esperada. “Nesses últimos anos temos conseguido mostrar o quanto a Câmara de Vereadores é importante para a coletividade e só conseguimos fazer este trabalho graças ao suporte do nosso corpo de servidores efetivos. Então, se você tem as qualificações necessárias e o desejo de trabalhar verdadeiramente pela nossa população, fica o convite para que façam esse concurso público”, pontuou Ben Hur.

Edição n.º 1391