Ben Hur intensifica reuniões na reta final das eleições

Faltando pouco menos de vinte dias para as eleições deste ano, o candidato a deputado federal Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) intensificou a rotina de reuniões para tentar convencer o eleitor araucariense a dar-lhe o voto em 2 de outubro.

Nos últimos dias, por exemplo, ele realizou grandes reuniões com a presença de alguns dos vereadores que o apoiam nestas eleições de 2022. Um dos encontros que atraiu bom número de presentes foi promovido por Pedro Ferreira de Lima, que é companheiro de partido e de Câmara.

A reunião convocada por Pedrinho contou ainda com a participação do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), que fez questão de destacar a importância da eleição de Ben Hur em 2 de outubro. “O Ben Hur é amigo nosso, candidato que vai nos ajudar em Brasília, caso eleito. Ele já tem nos ajudado muito na Câmara e fará o mesmo como deputado federal”, pontuou.

Hissam ainda reforçou que a administração que vem fazendo só está sendo possível graças ao apoio da Câmara de Vereadores e do trabalho de articulação que Ben Hur faz na Casa na condição de líder de governo.

Empolgado, o vereador Pedrinho da Gazeta, que foi quem promoveu a reunião, também ressaltou a importância da eleição de alguém como Ben Hur. “O Ben Hur é meu amigo e será a nossa voz em Brasília. A voz do Pedrinho da Gazeta. A voz do prefeito Hissam. A voz da cidade de Araucária”, afirmou.

Por sua vez, Ben Hur falou um pouco sobre a decisão de sair candidato a deputado federal e que ela foi tomada em conjunto com o prefeito Hissam. “Tenho orgulho de receber o apoio de alguém como o nosso prefeito Hissam. O homem que mudou a cidade de Araucária. E é para ajudá-lo a seguir trabalhando pela nossa gente e por todo o Paraná que quero estar em Brasília”, enfatizou.

Fotos – divulgação

Texto: Waldiclei Barboza