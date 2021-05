Berneck amplia investimentos e vai inaugurar nova unidade em 2021

A empresa iniciou a planta de Araucária em 1984, que hoje está localizada no bairro Thomaz Coelho

De forma orgânica e consistente, a Berneck vem mantendo um ritmo de crescimento há quase 70 anos. No ano passado, cresceu cerca de 10% em relação ao ano anterior (2019), acompanhando o desempenho do setor madeireiro que, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), foi o segundo que mais obteve crescimento no Estado. O aquecimento do setor em um ano atípico se justifica, já que no mundo todo, os consumidores substituíram gastos com lazer e viagens, por gastos com construções e reformas de casas. “O aquecimento do setor em um ano de pandemia e crise econômica, é também um importante balizador para olharmos o futuro com otimismo. A expectativa é que esse desempenho promissor se mantenha em 2021, e a Berneck já está se preparando para isso. Um exemplo é a construção da nova unidade fabril em Lages (SC), que ganhou investimento de R$ 1,4 bilhão. A fábrica deve ser inaugurada até o final do ano”, comenta o diretor administrativo financeiro da Berneck, Remi Kaiber Junior.

De acordo com o anuário “500 maiores do Sul”, divulgado pela Revista Amanhã e realizado em parceria com a PwC Brasil, que classifica as empresas pelo chamado VPG – Valor Ponderado de Grandeza, divulgado em 2020, a Berneck ocupa a 18ª posição entre as 100 maiores empresas do Paraná. No ranking dos três Estados do Sul, a empresa figura como a 51ª maior. “Mas tamanho para a empresa nunca foi uma meta, já que existe a constante busca pelo trabalho bem-feito, com qualidade, para estarmos entre os melhores na percepção dos clientes, colaboradores, fornecedores e nas localidades onde estamos inseridos”, destacou o diretor.

O começo

A Berneck iniciou suas atividades em 1952, com uma serraria em Bituruna e uma fábrica de beneficiamento de madeira em União da Vitória, no Paraná. De lá para cá, muita coisa mudou. Já produziu lâminas torneadas de cedro, e chegou a ser o maior fabricante de compensados do Brasil, um dos maiores fabricantes de portas, deque e lâminas faqueadas de madeira tropical. Hoje, nada disto faz mais parte de seus produtos. Em 1984, quando iniciou a planta de Araucária, com uma linha de painel aglomerado e uma serraria para pinus, começou a mudança da linha de produtos, que é mantida até hoje.

Atualmente, 100% do que a Berneck produz vem de madeira de cultivos florestais de Pinus. Madeira plantada para colher. A capacidade de produção nas plantas industriais da empresa em Araucária (PR) e Curitibanos (SC), somadas, é de 2.400.000 m3/ano de Painéis MDP, MDF e HDF e Serrados de Pinus. Este volume vai aumentar quando a unidade de Lages começar a funcionar. A nova unidade da Berneck terá capacidade para produzir 500 mil metros cúbicos de MDF e 450 mil de madeira serrada de Pinus por mês.

Responsabilidade social

O crescimento das comunidades próximas às unidades industriais e florestais da Berneck sempre esteve entre os objetivos e realizações, focando no desenvolvimento humano, priorizando projetos voltados às crianças e adolescentes, idosos, deficientes físicos e pessoas de muito baixa renda. “Investimos em vários projetos desportivos e culturais não só no Paraná, mas também em Santa Catarina e Mato Grosso, apoiando as comunidades de diversas maneiras, incluindo seis modalidades de investimentos sociais: doação direta, investimento em infraestrutura para municípios, leis de benefício fiscal como a Lei Rouanet, Lei de Incentivo aos Esportes, Fundo da Infância e da Adolescência e Fundo do Idoso”, explica o Remi Kaiber Junior.

Ele lembra ainda que as comunidades onde as plantas industriais estão inseridas, são beneficiadas economicamente, com geração de emprego direto e indireto e infraestrutura, como melhoria das estradas e outros investimentos locais. “Em Araucária, recentemente também implantamos um projeto de doação de marmitas para algumas famílias, o que é feito diariamente a partir do refeitório da nossa fábrica”, exemplificou.

O que esperar do futuro

Enquanto concentra esforços na nova unidade industrial de Lages (SC), a Berneck tem pretensões de vender a produção de painéis no mercado nacional, mantendo também uma participação na exportação. E, no caso da madeira serrada, o processo será inverso o inverso. “Atualmente, 80% da nossa madeira serrada é exportada para o mundo todo, sendo a Ásia nosso principal mercado. Com a nova serraria, temos a intenção de aumentar o volume de vendas no Brasil, com madeira estrutural para Construção Civil, no sistema em Woodframe, um sistema de construção a seco já consagrado nos Estados Unidos e Europa, com altíssima taxa de crescimento em nosso país. Além disto, a ampliação nos mercados de embalagens, molduras e moveleiro está em nosso radar”, adianta Remi Kaiber Junior, diretor administrativo da Berneck.