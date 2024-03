Berneck Araucária está em parada de manutenção até 16 de março

As chamadas paradas de manutenção são eventos comuns dentro de grandes empresas e são extremamente importantes para a retomada e continuidade das atividades com total segurança. Nesse cenário, a Berneck – unidade Araucária, localizada no bairro Thomaz Coelho, também prioriza as ações preventivas. A empresa iniciou sua parada na terça-feira (05/03) e o prazo de término é para o próximo dia 16.

Nesse período, várias atividades de manutenção são realizadas, como inspeção, reparo, substituição de peças, calibração e limpeza, visando a segurança e eficiência dos equipamentos e dos processos.

Conforme a empresa, as paradas de manutenção são realizadas em intervalos de 12 a 18 meses. Dessa vez está passando por manutenção a linha de produção de MDF. Para realização dos serviços estão sendo mobilizados 695 colaboradores, sendo 130 diretos e 565 indiretos.

A parada na Berneck pode provocar algumas situações diferentes das que rotineiramente acontecem, fato que exige compreensão por parte da vizinhança da empresa. Por exemplo, durante um período específico e determinado, poderá haver oscilações de ruídos nas proximidades da unidade. “Asseguramos que não há risco durante nenhuma etapa do procedimento”, explica a Berneck.

Caso algum morador tenha alguma situação a relatar, nossos contatos são através do telefone (41) 2109-1665 ou pelo e-mail: meioambiente_auc@berneck.com.br