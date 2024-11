Berneck em Araucária: uma empresa sólida e em franco crescimento

Referência na produção de painéis MDP, MDF e HDF, e madeira serrada de Pinus, a Berneck S.A. Painéis e Serrados iniciou suas operações em Araucária em 1984 ao longo de mais de 40 anos, vem encontrado caminhos para inovar e crescer. A empresa, que começou como uma pequena madeireira, construiu uma história de sucesso e chega em 2024 sendo uma das maiores empresas produtoras de painéis do país. Os resultados expressivos apresentados pela Berneck também a projetam no ranking “As 100+”, que reúne as empresas privadas instaladas em Araucária que mais geram tributos de ICMS para o Município.

O crescimento é visível em vários setores, e um dos exemplos é que em 2024 a empresa alcançou a marca de 1.000 colaboradores em Araucária, consolidando um marco significativo em sua trajetória. Esse número reflete também seu compromisso em gerar empregos, impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está presente e construir um ambiente de trabalho colaborativo e sustentável. A Berneck investe no capital humano desde a sua fundação.

Atualmente, a empresa conta com três unidades industriais: em Araucária, no Paraná, em Lages e Curitibanos, em Santa Catarina e mantém relações comerciais com mais de 60 países. Somando todas as unidades, a empresa emprega 3,5 mil colaboradores diretos. “Cada colaborador da empresa desempenha um papel essencial na consolidação da Berneck. Por isso, o aumento exponencial no número de funcionários reforça o nosso compromisso em continuar investindo em pessoas, inovação e excelência para atender às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico”, afirma a gerente de Recursos Humanos Marcela Medeiros.

A valorização da mão de obra local também é um dos pilares da Berneck e prova disso é que a maior parte do quadro de funcionários – cerca de 60% – residem na cidade. A unidade é seguida por Curitibanos e Lages em número de colaboradores. Essa concentração em Araucária ocorre porque a cidade abriga, além da fábrica, a sede administrativa do grupo. Embora tenha iniciado suas operações no município em 1984, foi no ano de 2004 que a unidade se tornou a matriz, consolidando sua presença no polo industrial.

Estratégias

A Berneck sempre faz questão de mencionar que a escolha da cidade se deve a uma série de fatores que considera prioritários, como a localização estratégica e as características do município. “Todas as nossas plantas industriais estão estrategicamente localizadas próximas às áreas de cultivo florestal e às principais rodovias e portos do país, facilitando a distribuição para todo o território nacional e exterior”, destaca o diretor administrativo corporativo, Cícero Guérios.

Ele salienta que 50% da madeira utilizada na Berneck é de produção própria. São mais de 1000 funcionários apenas na área florestal, que são responsáveis pela plantação de mais de 8 milhões de árvores anualmente. “A produção florestal é a base do modelo de negócio da Berneck, garantindo matéria-prima de qualidade, atendendo às demandas do mercado nacional e internacional, gerando empregos e promovendo práticas sustentáveis que preservam o ambiente e impulsionam o desenvolvimento das comunidades”, diz Guérios.

Para o diretor, tanto a produção florestal quanto o desenvolvimento de produtos refletem o compromisso da Berneck com o crescimento econômico e social de Araucária, destacando-se como uma parceira da cidade em diversos aspectos. “É aqui que queremos continuar crescendo e oferecendo cada vez mais oportunidades de desenvolvimento para as pessoas e para o município”, conclui Cícero Guérios.

