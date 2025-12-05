Berneck projeta para os próximos anos a expansão sustentável da sua capacidade produtiva

Referência nacional em painéis de MDP, MDF, HDF e madeira serrada de Pinus e Teca provenientes de florestas plantadas, a Berneck apresentou crescimento acumulado de 17%, com média anual acima da inflação do período. E a perspectiva para os próximos anos é manter uma expansão sustentável, projetando crescimento de 5% ao ano em volume, acompanhando o desempenho do setor e ampliando capacidade produtiva.

A performance positiva da Berneck é resultado de uma gestão com foco em simplicidade, planejamento e reinvestimento constante na operação. A empresa mantém uma cultura organizacional voltada ao cliente, priorizando qualidade, confiança e atendimento contínuo. A governança familiar, aliada à forte disciplina de custos e à valorização das pessoas, cria um ambiente coeso, em que todos trabalham orientados ao mesmo propósito.

A estratégia de crescimento da empresa é outro fator essencial para garantir sustentabilidade e expansão. A Berneck mantém atenção constante às demandas do mercado para avaliar novas oportunidades. Atualmente, está em fase de ampliação da linha de MDP em Curitibanos, que garantirá o incremento da produção desse painel em mais de 30%. Os principais mercados atendidos são a indústria moveleira e a construção civil, tanto no Brasil quanto em outros países. A companhia segue aberta a novos investimentos, sempre pautada pela agilidade nas decisões e pelo compromisso de atender bem seus clientes.

Mesmo em cenários econômicos desafiadores, marcados pela imprevisibilidade global, oscilações econômicas, guerras e tarifas comerciais, a Berneck adota uma postura cautelosa, mas resiliente: trabalha com planejamento de longo prazo, aliando disciplina financeira à flexibilidade operacional.

A agilidade na tomada de decisões, característica da companhia, permite reagir rapidamente a mudanças, seja aproveitando oportunidades de expansão, seja ajustando a operação em cenários de retração. Essa capacidade de adaptação é essencial para manter competitividade em tempos de incerteza.

REFERÊNCIA NACIONAL

A Berneck foi fundada em 1952 por Bernardo von Müller Berneck e, ao longo de sua trajetória de quase 75 anos, consolidou-se como uma empresa familiar, referência nacional em painéis de MDP, MDF, HDF e madeira serrada de Pinus e Teca provenientes de florestas plantadas.

Está entre as 100 maiores empresas do Sul do Brasil e hoje é uma das maiores produtoras de painéis do país, sempre pautada pelo compromisso de reinvestir em suas operações para ampliar volume, qualidade e excelência no atendimento a clientes da indústria moveleira, da construção civil e de outros segmentos que utilizam painéis de madeira.

O Grupo Berneck, além das atividades de Silvicultura e Colheita, conta com quatro unidades industriais localizadas em Araucária (PR), Brasnorte (MT), Curitibanos (SC) e Lages (SC), que empregam diretamente mais de 3,6 mil colaboradores. Sua estrutura inclui duas linhas de MDP, três linhas de MDF, quatro linhas de revestimento BP e quatro serrarias, além de um sistema de cogeração responsável por mais de 70% da energia consumida. A Berneck mantém relações comerciais com mais de 60 países, conectando sua produção local a mercados globais. Essa escala produtiva, aliada ao compromisso com a sustentabilidade e a inovação, traduz a força da empresa e sua relevância no setor.

Em 2024, a Berneck registrou faturamento de R$ 4,2 bilhões e projeta alcançar cerca de R$ 4,6 bilhões em 2025, o que representa expectativa de crescimento de 9%. Mantendo-se como referência em qualidade, inovação e competitividade, a empresa segue alinhada ás necessidades de hoje e às soluções que constroem o amanhã.

