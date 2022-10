Biblioteca Pública do Paraná tem programação especial no Mês da Criança

A Biblioteca Pública do Paraná preparou uma programação especial para o Mês da Criança. São mais de 20 atrações, entre sessões de contação de histórias, oficinas, lançamentos de livros, cinema, RPG, xadrez, música e encontros com autores e ilustradores da literatura infantojuvenil. Os eventos acontecem de segunda a sábado, em diferentes horários, sempre com entrada gratuita.

A agenda cultural de outubro ainda tem como destaques um bate-papo em homenagem ao centenário do escritor português José Saramago (com a participação de sua filha, Violante Saramago) e a estreia do projeto Cine Inclusivo — uma seleção de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

CINE INCLUSIVO – Sessões de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

Títulos disponíveis neste mês: “Se Eu Fosse Você” (2006, classificação livre), “Enciclopédia” (2009, classificação livre) e “O Quatrilho” (1995, classificação 12 anos).

Agendamento pelo telefone (41) 3221-4985. De segunda a sexta, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h30 às 13h. Seção Braille.

OFICINA PERMANENTE DE POESIA – Encontro semanal realizado pela Academia Paranaense de Poesia desde 2002 e aberto à comunidade. Todas as quintas, às 17h30.

SAMBA DO COMPOSITOR PARANAENSE – Promovida em diferentes espaços de Curitiba desde 2010, a roda de samba autoral e aberta à comunidade retoma suas atividades após a pandemia com uma temporada de quatro encontros mensais na BPP. Dia 15, a partir das 9h30. Hall térreo.

CINECLUBE DA PUCPR – Exibição do filme Cativas: Presas Pelo Coração (2013), seguido de debate com a diretora Joana Nin. Dia 15, às 10h. Auditório.

EXPOSIÇÃO 39 ANOS EM 39 IMAGENS DE CURITIBA – Mostra fotográfica com trabalhos de dez fotógrafos publicados no jornal Bem Paraná. Hall térreo.

BATE-PAPO COM VIOLANTE SARAMAGO – Encontro literário com a escritora portuguesa, filha de José Saramago, em homenagem ao centenário do autor. Dia 20, às 14h30. Hall térreo.

FEMUP NA BPP – Pela primeira vez, a Biblioteca Pública do Paraná recebe atrações do tradicional Festival de Música e Poesia de Paranavaí. Dia 22, às 9h30. Hall térreo.

LANÇAMENTO DO LIVRO OBRA COMPLETA DE SIDÓNIO MURALHA – Encontro com os organizadores da obra, que celebra o legado do poeta português morto em 1982. Dia 27, às 17h30. Hall térreo.

EXPOSIÇÕES DE ACERVO – Apresentações de itens e coleções temáticas selecionados pelos bibliotecários da BPP.

MULHERES CINEASTAS BRASILEIRAS – De segunda a sexta, das 8h30 às 18h, e aos sábados, das 8h30 às 13h. Seção Multimeios.

OBRAS RARAS DA LITERATURA INFANTOJUVENIL – De 10 a 22, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h30 às 13h.. Hall do segundo andar.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS

HORA DO CONTO – Sessões diárias de contação de histórias, seguidas de atividades sobre os temas apresentados.

De 1° a 8 – Tanto Mar, de Tatiana Salem Levy e Andreas Sandoval.

De 10 a 15 – Contos Africanos, de vários autores.

De 17 a 22 – As Cocadas e O Prato Azul-Pombinho, de Cora Coralina.

De 24 a 31 – A Grande Fábrica de Palavras, de Agnés de Lestrade.

De segunda à sexta-feira, às 11h e 15h. Aos sábados, às 11h. Seção Infantil. Não haverá contação de histórias na sessão das 15h dos dias 1°, 5, 7, 11, 14, 19 e 28.

SÁBADO LÚDICO – Evento para crianças de 6 a 12 anos, voltado para o aprendizado de RPG, card games e jogos de tabuleiro. Dia 8, das 11h30 às 13h. Seção Infantil.

NOÇÕES BÁSICAS DE XADREZ – Atividade voltada para crianças de 7 a 10 anos. Todas as terças e quintas-feiras, das 9h às 10h e das 16h às 17h. Inscrições pelos telefones 3221-4980 / 3221-4962. Seção Infantil.

HORA DO CONTO COM ANDREA ZAMBELLI – Encontro mensal com a contadora. “A Casa Sonolenta”, de Audrey Wood. Dia 22, às 10h. Seção Infantil.

AVENTURAS LITERÁRIAS – Bate-papo com autores e ilustradores.

Dia 5, às 14h30 – Alethea Silveira.

Dia 7, às 14h30 – Vera Lúcia Magalhães.

Dia 11, às 14h30 – Priscila Prado.

Dia 19, às 14h30 – Renata Baglioli.

Seção Infantil.

LANÇAMENTOS DE LIVROS – Sessão de autógrafos e bate-papo com autores e ilustradores.

Dia 8, às 11h30 – “Laços de Virtude”, de Vera Lúcia Magalhães.

Dia 15, às 11h30 – “Tudo Isso é Direito: O que Toda Criança Deve Saber Sobre Ser Cidadã”, de Serena Céu.

Dia 29, às 10h – “Hora de Brincar”, de Vivian Millarch (participação da contadora de histórias Fafá).

Dia 29, às 11h30 – “Recado da Chuva”, de Célia Cris.

Seção Infantil.

RECITAL PRINCESAS DISNEY – Apresentação dos alunos da escola de música Cantabile. Dia 14, às 15h. Hall térreo.

CINE PIPOCA – Exibição de filme com distribuição de pipoca para o público. “A Casa Monstro” (2006, dublado). Dia 28, às 14h30. Auditório.

OFICINA COLANDO E CONTANDO HISTÓRIAS – Atividade com recortes, colagens e pintura. De segunda a sexta, das 8h30 às 18h, e aos sábados, das 8h30 às 13h. Gibiteca.