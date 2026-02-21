A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Urbanismo (SMUR), informa aos condutores de veículos que vai implantar um novo binário na região próxima ao Parque Cachoeira. As mudanças iniciam na segunda-feira (23) e ocorrem em trechos da Rua Albary Pizzatto Ferreira e da Rua Paraná. A mudança busca a melhoria no fluxo de veículos e também um reforço na segurança.

Rua Albary

Esta via, que é uma continuidade da Santa Catarina, passa a ter sentido único no trecho que inicia na Archelau de Almeida Torres e segue até a Miguel Bertolino Pizatto.

Rua Paraná

Passa a ter sentido único o trecho que inicia na Rua Miguel Bertolino Pizatto e segue até a Rua Ceará.

Importante: Os trechos alterados vão receber sinalização adequada para orientar sobre as mudanças.