A última edição do ano da Feira de Troca de Livros, realizada pela Biblioteca Pública de Araucária (BIPA), acontece até este sábado, 20 de dezembro.

Para participar, leve seus livros em bom estado de conservação para a BIPA, e durante a feira escolha outros exemplares disponíveis. O evento traz sempre uma seleção diversificada de títulos, de gêneros variados e para todas as idades.

Horário de funcionamento

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados, das 8 às 12h. A BIPA está localizada na Rua Alfredo Parodi, 427, no Centro (antigo prédio da APMI). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (41) 3614-7639.