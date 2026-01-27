A primeira edição do ano da Feira de Troca de Livros da Biblioteca Pública de Araucária (BIPA) acontecerá até sábado, 31 de janeiro.

Os leitores podem levar os títulos que estão parados e trocar por novos livros. A biblioteca está aceitando obras de qualquer gênero literário, como romance, fantasia, suspense, autoajuda, infantis e entre outros.
Para a troca acontecer, os livros que serão oferecidos devem estar em bom estado. Lembrando que a equipe da BIPA realizará a avaliação dos títulos para confirmar a possibilidade da troca.

Horário de funcionamento

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sábados, das 8 às 12h. A BIPA está localizada na Rua Alfredo Parodi, 427, no Centro (antigo prédio da APMI). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (41) 3614-7639.