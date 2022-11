Black November Anjos já começou e conta com descontos de até 50%

Tradicionalmente, o período de diversos descontos cedidos pelos lojistas é chamado de Black Friday. Criado nos Estados Unidos, é um evento realizado sempre na última sexta-feira do mês de novembro, mas no Brasil, sofreu algumas alterações, com as promoções estendidas durante todo o mês.

Para a alegria dos clientes, a Anjos Colchões e Sofás não ficou de fora da tradição. Durante todo o mês, a loja inteira contará com descontos de até 60% em colchões, sofás, poltronas, móveis, quadros, peças decorativas, tapetes, roupas de cama, edredons, travesseiros, almofadas, protetores, mantas, e muito mais.



Qualidade e tecnologia



A Anjos é especialista em surpreender o cliente com conforto, qualidade e tecnologia, e atua com uma operação inovadora e aconchegante. Inspirada em padrões internacionais, a loja dispõe de um ambiente com design para proporcionar conforto, sensação de lar e experiências inigualáveis ao consumidor final.

A Anjos Colchões & Sofás está localizada na rua Av. Dr. Victor do Amaral, 812, Centro. Você pode entrar em contato pelo whatsapp (41) 3556-9610. Conheça mais sobre a loja no Instagram @AnjosAraucaria.Centro