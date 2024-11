O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta quinta-feira (28/11), os corpos dos dois homens que estavam desaparecidos nas águas da Represa do Passaúna desde a manhã de quarta-feira (27).

As buscas haviam sido intensificadas nesta quinta, com ajuda de um Sonar, um aparelho especializado para buscas em fundo do mar, que foi importante para a localização dos corpos.