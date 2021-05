Bora jogar? O Popular cria Liga no Cartola FC com premiações para quem mitar

Com o início do Campeonato Brasileiro se aproximando milhares de moradores de Araucária também começam a montar seus times para brincar no tradicional game Cartola FC, que no Brasil tem milhões e milhões de adeptos.

Neste ano de 2021, quem gosta do game e de uma boa competição sadia, poderá participar da Liga Araucária Jornal O Popular PR. Ela já está criada e esperando o seu pedido de inscrição.

Para brincar, você só precisa acessar o seu Cartola FC, ir ao menu “Competições” e digitar o nome do nosso campeonato, que é “Liga Araucária Jornal O Popular PR” e aguardar o presidente da Liga te aceitar.

Além da brincar, os participantes da Liga do Jornal O Popular mais bem posicionados poderão ganhar vales-presentes de empresas parceiras do jornal. Essas premiações serão dadas aos melhores do mês, melhores dos turnos e melhores do campeonato.

Os que “mitarem” a cada rodada também serão personagens de matérias especiais para divulgarem seus feitos e, claro, darem aquelas dicas matadoras para os mais perebas do game.

Jantar de premiação e entrega dos troféus

A organização da Pops League também está se organizando para realizar, ao final do Campeonato Brasileiro, um jantar para entrega dos troféus aos campeões do game. Isto, claro, se a situação da pandemia permitir eventos presenciais. Do contrário, os troféus serão encaminhados à casa dos vencedores. O grande vencedor do campeonato ainda estampará a capa do jornal O Popular. Afinal, quem mita merece ter seu feito eternizado.

Premiação em dinheiro

Para participar da Liga Araucária Jornal O Popular PR os cartoleiros terão que pagar uma taxa de R$ 20. Todo o valor arrecadado será revertido aos três mais bem colocados da competição. O primeiro colocado fica com 60% da grana. O segundo com 30%. O terceiro com 10%.

Mais informações serão divulgadas ao longo desta semana. Mas, não perca tempo, ative o seu Cartola F.C o quanto antes e já vá pedindo para participar da Pops League. Afinal, o mercado fecha em poucos dias.