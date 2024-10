Borracharia Tako inova com atendimento móvel e 24h

Ter um veículo facilita muito a vida de todos, mas às vezes imprevistos acontecem e é necessário correr atrás de um serviço de manutenção sem aviso prévio. Pensando nisso, a Borracharia do Tako oferece diversos serviços de manutenção, inclusive a manutenção móvel.

A Borracharia do Tako está no mercado há quase 12 anos, oferecendo uma ampla variedade de serviços voltados à manutenção de veículos. Especializada em consertos gerais, a borracharia realiza reparos em carros, motos, caminhões e tratores, atendendo tanto veículos de linha leve quanto pesada. O serviço abrange desde a troca e reparo de pneus até consertos de rodas, destacando-se pela capacidade de atender diferentes tipos de veículos com eficiência.

Além dos serviços tradicionais realizados no local da borracharia, a Borracharia do Tako oferece também atendimento móvel, o que significa que os reparos podem ser realizados diretamente no endereço solicitado pelo cliente. Seja em uma emergência na estrada ou em domicílio, o proprietário se desloca até o local para realizar o conserto necessário, disponível 24 horas por dia.

O serviço móvel é realizado mediante o pagamento de uma taxa de deslocamento, e a borracharia cobre uma vasta área de atendimento, estendendo-se por diversas regiões próximas. A flexibilidade do atendimento, que inclui tanto veículos de passeio quanto de carga pesada, faz com que a borracharia seja procurada por uma grande diversidade de clientes, que podem contar com a praticidade de resolver problemas mecânicos sem a necessidade de se deslocarem até a oficina.

Serviço

A Borracharia do Tako está localizada na rua Alagoas, 15 no bairro Iguaçu. Para solicitar o atendimento móvel ou saber mais informações, entre em contato com o telefone (41) 99901-9799. A borracharia oferece atendimento móvel 24 horas.

Edição n.º 1438. Nina Santos.