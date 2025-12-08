Brafer se consolida como um dos maiores players em estruturas metálicas da América do Sul

A Brafer segue investindo em tecnologia e qualificação de sua mão de obra, por acreditar que o Brasil seguirá evoluindo e a empresa precisa estar preparada para atender a todas as demandas necessárias.

Considerada hoje a maior parceira do país na construção de energia, indústria e progresso, a Brafer exerce um papel crucial no desenvolvimento de Araucária. Nos dois últimos anos, assumiu posição de destaque no ranking “As 100+”, que reúne as 100 empresas privadas que mais geram tributos de ICMS para o município de Araucária. Um resultado que a empresa atribui à dedicação de toda a sua equipe.

“Desde a prospecção e vendas de novos projetos, até as etapas de engenharia, fabricação e montagem, incluindo as áreas de apoio, conseguimos nos consolidar como um dos maiores players em estruturas metálicas da América do Sul. Esse desempenho também se reflete na expressiva apuração de tributos, que esperamos que contribua para o desenvolvimento de nossa cidade, estado e país”, afirma a direção da empresa.

Para seguir nesse patamar de crescimento, a inovação precisa ser constante. E entre as principais está a aquisição de uma máquina de corte de chapas a laser para a fábrica de Araucária. Uma evolução produtiva, que minimiza rebarbas e ações de acabamento dessas peças, além da economia de energia e de recursos produtivos, aumentando a velocidade e qualidade de entrega das chapas fabricadas.

Outra inovação está na conexão da usina solar Campinas das Pedras, na área rural de Araucária. É a maior usina de solo de produção de energia por luz solar da região da Grande Curitiba, com 3900 módulos FV, 2,6 MWp e um investimento da Brafer para atender uma empresa de Curitiba, que irá consumir todos estes créditos. “É a Brafer contribuindo com a transição energética e a geração de energia renovável”.

A implementação do Sistema Gerencial – GDOC do Sistema de gestão desenvolvido pela equipe interna de TI da Brafer, em três das suas fábricas, sendo uma delas a de Araucária, constitui a plataforma web de Business Intelligence, integrando setores e interrelacionando dados de distintas fontes, dando aos gestores visão estratégica de seus setores.

Outro exemplo de inovação está na Inspeção de Qualidade por tablet nas fábricas de Araucária, Rio de Janeiro e Juiz de Fora. A digitalização dos processos de inspeção, emissão de relatório e mapa de controle dos CQs das 3 fábricas, agiliza e automatiza estas atividades dos inspetores, maximizando seu tempo de chão de fábrica e reduzindo quase a zero a composição final do data-book, que agora é emitido em modo 90% automatizado.

A Brafer se sobressai no mercado pela execução de obras desafiadoras, seja por questões técnicas, por prazos apertados, por logísticas ímpares ou montagens de alta complexidade. “São obras que precisamos executar a um custo competitivo e mantendo os melhores padrões internacionais de qualidade, do contrário, não alcançamos o fechamento do negócio e a perenidade da empresa. Por isso, o desafio principal é conseguir atender a todas estas condicionantes de maneira satisfatória, apoiando-se em uma equipe altamente qualificada”, declara a empresa.

O desafio também está em lidar com a sazonalidade dos mercados em que atua, tais como o ramo industrial, torres e solar. “Devido a certas instabilidades financeiras e de mercado ocorridas no Brasil, a Brafer precisa se adequar às demandas e investimentos que estiverem ocorrendo, tendo a obrigação de aumentar ou diminuir turnos e setores na produção”, reforça a empresa.
O FUTURO
A Brafer, empresa especialista em estruturas metálicas, com capacidade de desenvolver desde o projeto, a fabricação, a pintura ou galvanização e a montagem, tem uma expectativa positiva para 2026. “Acreditamos em um ano melhor que 2025, impulsionado pela melhoria nas vendas observada no segundo semestre deste ano e pelo aumento da carga de produção — inclusive com a retomada do terceiro turno na galvanização. Em 2026 também celebramos os 50 anos da empresa, com uma visão de crescimento, boa demanda já contratada e a expectativa de confirmação de novos projetos em estudo. Seguiremos dedicando nossa experiência ao desenvolvimento do país”, declara a empresa.
Atuando nos mercados de obras industriais (mineração, papel e celulose, petroquímicas, data centers, entre outros), obras de infraestrutura (pontes, viadutos, estádios, aeroportos, portos) e também no mercado de energia (torres para linhas de transmissão, subestações e usinas fotovoltaicas), a Brafer desde o início teve propósitos muito claros: trabalho, dedicação, ética e seriedade, aliados a uma preocupação constante com a qualidade e à determinação em alcançar os objetivos traçados.

“O que sempre nos moveu não foi apenas a busca por resultados comerciais, mas a vontade genuína de realizar e entregar obras bem-feitas, honrando a confiança de cada cliente. Os princípios que deram origem à Brafer continuam presentes até hoje. Eles moldam nossa cultura, orientam nossas decisões e, sem dúvida, são parte fundamental do motivo pelo qual a empresa segue firme em seu caminho de evolução e crescimento.

Logística interna de produtos em processo para envio das peças finalizadas ao cliente

Ao longo de quase 50 anos, fabricamos e montamos milhares de toneladas de estruturas metálicas, executando obras de diferentes portes em todo o Brasil, em diversos países da América do Sul e em outras regiões do mundo. Cada uma delas teve importância para a nossa história. Em todas, colocamos o melhor do que sabemos fazer — e em todas aprendemos algo valioso. É com esse espírito que continuamos avançando, prontos para enfrentar novos desafios, acreditar no futuro e contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do país”, acredita Ana Victória Garofani Foganholi.

Edição n.º 1494.