Araucária acordou de luto nesta sexta-feira, 26 de setembro, com a notícia da perda do cantor Braide Bachega, de 78 anos, pai do também cantor Wesley Bachega. Ele faleceu nesta madrugada, após dias internado, porém a causa da sua morte ainda não foi revelada.

Seu Braide era uma figura muito conhecida na cidade, principalmente no meio artístico, por ser o principal incentivador do filho. Ele era como um empresário de Wesley, o acompanhava em quase todas as apresentações.

Aliás, são incontáveis as vezes que dividiu o palco com o filho. Wesley começou a cantar quando ainda criança e seu Braide segurou sua mão e deu forças pra que ele seguisse carreira na música.

Uma pessoa alegre e sempre de bom humor, gostava de cantar suas modas por onde passava. Seu falecimento causou comoção na cidade e várias homenagens estão sendo feitas a ele.

“O seu Braide foi o maior incentivador do Bachega. Sempre acompanhou o filho por onde ele ia. Era lindo de ver o brilho nos olhos dele. Cada vitória do Bachega, cada conquista era um troféu pra ele. Ele chegou a mudar de cidade para apoiar os sonhos do filho. Nós, cantores, tivemos também este amor e carinho. Ele era conhecido como o pai de todos os cantores de Araucária. O apoio e incentivo era demais. Ele chegava nos lugares e levava alegria, sempre sorrindo, brincando e tinha suas frases como ‘aqui não tiozinho’ e ‘aí eu dou valor’. Seu Braide fez história no nosso meio e com certeza foi o pai que todos gostariam de ter”, lamentou a cantora Isah Bueno.

“Conheci a família Bachega durante o tempo em que trabalhei com som na Igreja Matriz de Araucária. Sempre me impressionou a presença carismática do Braide Bachega, que irradiava simpatia e alegria por onde passava. Tive o privilégio de tê-lo, junto com o Wesley Bachega, em uma edição especial do Papo de Barzinho que organizei para homenageá-los. Foi um prazer compartilhar momentos com ele. Agora, quero expressar minha solidariedade à família Bachega diante da perda desse grande homem. Que Deus o receba em sua infinita bondade”, declarou Sérgio Almeida.

“Descanse em paz meu grande amigo Braide, muitas modas cantamos juntos. Que tristeza saber essa notícia, forças ao irmão de palco Wesley Bachega. Recentemente passei por esta dor terrível, que Deus e o Espírito consolador esteja com você neste momento irmão”, disse o cantor João Daniel.Braide Bachega será velado na Capela do Cemitério Jardim Independência e seu sepultamento está previsto para o mesmo local. Os horários ainda não foram divulgados.