Brasil vence primeira partida na Copa do Mundo e foge da lanterna

O time do Brasil venceu sua primeira partida na Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo e saiu da lanterna da competição. A vitória na 8ª rodada, realizada no sábado (08/06), foi contra a Polônia, por 2X1.

Mesmo com um jogador expulso ainda no primeiro tempo, o Brasil lutou até o fim e conseguiu seus primeiros três pontos, empurrando o Uruguai para a lanterna. Nos demais jogos a Dinamarca goleou a Holanda em 5X0 e a Espanha venceu da Argentina por 5X3.

A classificação após a 8ª rodada ficou da seguinte forma: Dinamarca em 1º com 18 pontos, Argentina em 2º com 15, Alemanha em 3º com 12, França em 4º com 10, Espanha em 5º com 7, Itália em 6º com 7, Polônia em 7º com 6, Brasil em 8º com 3, Holanda em 9º com 3 e Uruguai em 10º com 1 ponto.