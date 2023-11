Braspol agradece pessoas que foram à missa em comemoração aos 105 anos da recuperação da independência da Polônia

No último sábado, 11 de novembro, às 19h, o Santuário Nossa Senhora dos Remédios realizou uma missa em comemoração aos 105 anos da recuperação da independência da Polônia.

A celebração foi organizada pela Braspol (Representação Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa do Brasil) – Núcleo de Araucária, entidade que tem como missão cultuar e preservar a cultura polonesa na cidade.

“Agradecemos ao Santuário Nossa Senhora dos Remédios e toda a sua equipe pela organização e disponibilidade. Também enviamos agradecimentos ao Padre Pedro Klidzio pela linda celebração, ao Coral Dzień Polski, do Maestro Eduardo Gaioski, pela maravilhosa participação, que engrandeceu o evento. Assim como também agradecemos a encantadora presença dos integrantes do grupo folclórico polonês Wesoly Dom. Não deixando de fora a presença de todas as pessoas que celebraram conosco”, disse um dos integrantes da Braspol.

Conheça a história

A Polônia tem uma longa e rica história, marcada por muitas lutas, principalmente pela sua consolidação como um país independente, soberano, com o território que possui hoje. Por isso, a data de 11 de novembro de 1918 é o Marco da Recuperação da Independência e vem sendo celebrada com orgulho pela comunidade polonesa.