Braspol Araucária comemorará 35 anos de fundação com jantar dançante

A Braspol Araucária realizará jantar dançante para celebrar o aniversário de 35 anos de sua fundação, que ocorreu no dia 27 de janeiro de 1990.

A comemoração será realizada no Rancho Scherreier, no dia 15 de março, às 18h. Quem tiver interesse em participar dessa festa, deverá adquirir o convite antecipadamente pelo valor de 80 reais por pessoa.

A organização deixa claro que não haverá venda de ingresso na hora, já que é preciso reservar lugares. Os convites são limitados e já estão a venda, ou seja, quem estiver interessado deverá se apressar para fazer sua reserva.

Os convidados serão recepcionados às 18h, em seguida, poderão assistir uma apresentação especial do Grupo Wesoly Dom marcada para às 18h30. O jantar será servido às 19h30, com comidas deliciosas que vão agradar o paladar de todos. Às 21h será realizado um baile com o grupo Glamour Musical, e à meia-noite o público poderá apreciar um café saboroso.

O jantar deve ser pago direto pelo pix da Braspol, pela chave braspol.araucaria@gmail.com. Em seguida, é preciso entrar em contato com o número (41) 99973-7738, para informar os nomes dos convidados. Em caso de dúvida, entrar em contato pelo mesmo número, ou acessar o Instagram @braspol_araucaria, ou o site www.braspolaraucaria.org.

Edição n.º 1451. Victória Malinowski.