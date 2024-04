Braspol celebra 24º aniversário do Portal Polonês, comemorado em 9 de abril

Na última terça-feira, 09 de abril, foi comemorado o aniversário de 24 anos de uma das mais importantes atrações turísticas de Araucária: o Portal Polonês, que está localizado na Avenida das Araucárias, no bairro Barigui. Inaugurado no ano 2000, durante o mandato do prefeito Rizio Wachowicz, o portal foi construído devido ao encerramento da IV Congresso Polônico da América Latina.

A Braspol de Araucária (Comunidade Brasileiro-Polonesa no Brasil) presta sua homenagem a esse importante marco da história da Imigração Polonesa. A entidade também expressa seu compromisso de continuar cobrando das autoridades o cuidado com a sua manutenção e a sua história.

O Portal é um dos cartões postais da cidade e guarda um grande segredo, que muitos moradores desconhecem. Ele possui uma cápsula do tempo. Exatamente! A arca, como é chamada, foi lacrada e concretada no Portal. Ela presta uma homenagem aos primeiros imigrantes poloneses que chegaram em Araucária. Dentro dela foram colocadas vários objetos e documentos, com dados históricos. A placa fixada em cima, convida os habitantes do futuro a testemunharem o que lá foi depositado.

O Portal mostra duas fases da arquitetura do imigrante polonês no município, combinando elementos arquitetônicos da casa de troncos da segunda metade do século XIX e posteriormente da casa de tábuas de pinheiros. Os lambrequins (recortes e pendentes, feitos em tecido, madeira ou outro material, usados na arquitetura e na decoração) também caracterizam essa última fase.

Serviço

Para conhecer mais sobre a Braspol – Comunidade Brasileiro-Polonesa no Brasil, acesse: Instagram @braspol_araucaria, Facebook Braspol — Núcleo de Araucária ou envie um e-mail para braspol.araucaria@gmail.com