Brechozeiras preparam feiras especiais com muitas opções de compras para os araucarienses

No próximo domingo, 23 de abril, as brechozeiras de Araucária estarão reunidas na Expo Sustentável – primeira feira de outono e inverno, que será realizada em frente ao ginásio de esportes Joval de Paula Souza, na rua Ceará, 74, Parque Cachoeira.

No local os visitantes poderão comprar roupas de inverno, calçados e outros produtos, com preços bem acessíveis.

As brechozeiras também estão preparando uma super feira para os dias 6 e 7 de maio (sábado e domingo), dessa vez na Praça da Bíblia, no horário das 9h às 19h. A feira especial de Dia das Mães contará com a participação de mais de 30 brechós, que estarão vendendo roupas femininas, masculinas, infantis e plus size.

Será um evento pet friendly, em área coberta, para maior conforto dos visitantes.

“Venha garantir o presente da sua mamãe nesta edição mais do que especial. Traga sua eco bag e dinheiro trocadinho, também aceitaremos cartões e pagamentos via PIX”, convidam as organizadoras.

