Brechozeiras promovem bazar com preço único de R$5,00 no domingo (27)

No próximo domingo (27/08) um grupo de brechozeiras de Araucária irá promover um bazar com preço único de R$5,00, uma oportunidade imperdível para quem renovar o guarda-roupas e gastar muito pouco. O bazar acontece na Rua Ceará, 74, em frente ao Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, das 9h às 17h30.

Haverá barracas vendendo roupas femininas, masculinas, infantis, calçados e utensílios domésticos. E o cliente que comprar no bazar ainda poderá ganhar um procedimento de beleza (limpeza de pele, corte de cabelo, sobrancelha) do Salão Perfil, a ser realizado no decorrer do evento.

Edição n.º 1377