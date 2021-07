Briga de casal acaba com o homem esfaqueado pela companheira

Foto: BPMOA

Um homem levou uma facada da própria esposa no domingo, 18 de julho, por volta das 14h20, na rua Helena Piekarski Pinto, no bairro Fazenda Velha. Na central da Polícia Militar, a chamada da ocorrência entrou como um possível suicídio, onde um homem tentava tirar a própria vida, na frente da companheira e do filho, mas ao chegar no endereço, a equipe constatou que se tratava de uma situação de violência doméstica, que acabou com um dos envolvidos gravemente ferido. A mulher estava bastante nervosa, com os braços e pernas cobertos de sangue e relatou à equipe que o marido tinha levado uma facada e estava no quarto do casal. Ao entrar no cômodo, os PMs se depararam com a vítima apresentando ferimento na perna, próximo à virilha, causado por uma faca de cozinha.

Indagada sobre o que teria acontecido, a mulher contou à PM que por volta do meio dia, ela e o marido tiveram uma discussão e este a teria agredido com chutes e socos. Após cessar a briga, ele teria ido para o quarto e ela para a cozinha, preparar uma refeição para a filha, de apenas cinco anos. Minutos depois o homem teria iniciado uma nova discussão, teria ido em direção a ela, como se fosse agredi-la, e nesse momento ela, na tentativa de se defender, acabou atingindo-o com uma faca de cozinha que tinha nas mãos. O homem caiu no chão e pediu por socorro. No desespero, a mulher saiu da casa gritando e pedindo ajuda aos vizinhos, que sem saber direito o que tinha acontecido, acreditavam ser uma tentativa de suicídio, e acionaram a PM e o Siate.

O marido recebeu os primeiros socorros, e na sequência precisou ser encaminhado em estado grave para o Hospital Cajuru, em Curitiba, pelo helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar. A filha do casal foi conduzida pelo Conselho Tutelar até a casa do avô paterno. A faca foi recolhida pela equipe policial e entregue na Delegacia de Polícia, juntamente com a mulher, para que fossem tomadas as providências necessárias.

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021