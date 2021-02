Briga de casal na madrugada acaba na Delegacia

Compartilhe esta notícia

Na madrugada de sábado, 30 de janeiro, a Guarda Municipal foi chamada para atender um suposto caso de Maria da Penha, na rua Paranaguá, no bairro Iguaçu. No endereço, a equipe se deparou com uma confusão, e os relatos eram de um casal havia brigado, e que a vítima, que estaria grávida de três messes do agressor, teria levado chutes na barriga e nas costas.

O homem alegava que a mulher teria ido até sua casa, na rua Paranaguá, juntamente com a mãe e duas irmãs, importunar e arrumar confusão e que teriam jogado pedras em seu veículo VW Brasília. Diante dos fatos, a equipe pediu apoio de outras viaturas e encaminhou a gestante até o Hospital Municipal de Araucária, onde precisou passar por exames e também suturar um corte no braço. O homem foi levado a Unidade de Pronto Atendimento, pois também apresentava lesões. Após receberem atendimento médico, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.