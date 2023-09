Briga de cunhados termina em morte durante pescaria

O que deveria ser uma tarde de descontração e lazer acabou em tragédia nesta quarta-feira (27/09), quando um desentendimento durante uma pescaria resultou em homicídio. O crime aconteceu próximo ao vertedouro da represa, na rua Dionísio Gembarovski, em Araucária.

Segundo informações da Guarda Municipal, o autor, um homem de 35 anos, é cunhado da vítima, que até o momento não teve sua identidade revelada. Ambos saíram juntos para desfrutar de uma tarde de pesca, porém o desentendimento que surgiu entre eles no momento em que estavam estacionando o veículo, transformou a tarde de diversão em um momento trágico.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) foi acionado e prestou socorro à vítima, que levou golpes de faca. Infelizmente, apesar de todos os esforços, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O autor do crime não hesitou em fugir da cena do homicídio, evadindo-se em um veículo VW Gol bola, de cor azul e com o capô vermelho. As equipes da Guarda Municipal foram acionadas para atender à ocorrência e iniciaram rondas na tentativa de localizar o suspeito.

Os esforços para encontrar o agressor foram bem-sucedidos quando ele foi localizado no bairro Tatuquara, em Curitiba. Os detalhes sobre a prisão não foram divulgados até o momento, mas o homem foi levado para a delegacia de polícia para prestar depoimento e responder pela acusação de homicídio.

