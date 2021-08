Briga de namorados acaba na Delegacia

No sábado, 7 de agosto, por volta de 20h40, a Polícia Militar fazia um patrulhamentro de rotina pela rua Manoel Ribas, no bairro Costeira, quando foi abordada por uma mulher, que teria sido agredida pelo namorado. A vítima contou que estava na casa desse homem, com quem se relaciona há cerca de dois anos, e eles tiveram uma discussão acalorada. Relatou que no momento em que tentava sair, ele a agrediu com um chute na barriga, puxou seu cabelo e ainda lhe deu um soco na cabeça. O agressor só teria parado quando o sogro dela interviu.

A mulher então teria conseguido sair da casa e chamar a polícia. A equipe esteve na residência, localizada na rua João Batista Cantele, conversou com o suspeito e o informou sobre a denúncia. O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Araucária para os procedimentos necessários.

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021