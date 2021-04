Briga em festinha acaba em tiros e gritaria assusta moradores

Por volta da meia noite de domingo, 18 de abril, a Polícia Militar de Araucária foi chamada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua Miguel Bertolino Pizattto, esquina com a Rio de Janeiro, no bairro Iguaçu. A denunciante afirmava que no endereço ocorria uma festinha e que teria ouvidos os disparos e muita gritaria.

A equipe no local conversou com alguns populares, e estes relataram que após uma briga, os ocupantes de uma moto Biz de cor prata efetuaram vários disparos e depois fugiram sentido ignorado. A PM constatou que um veículo Nissan Versa prata, que estava estacionado em frente ao endereço, apresentava duas marcas de tiros no parabrisa. Diante dos relatos, a polícia fez buscas pela região, mas não conseguiu localizar os autores.

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021