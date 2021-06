Briga entre sogro e genro acaba com um preso por ter mandado da prisão em aberto

Na madrugada de terça-feira, 15 de junho, a Polícia Militar foi acionada para atender uma suposta briga de casal. Ao chegar no endereço, na rua Alberico Talamini, bairro Cachoeira, a equipe constatou que, na verdade, a discussão era entre sogro e genro. Diante da presença dos policiais, os dois não tiveram interesse em dar queixa um do outro.

No entanto, durante o atendimento, como de praxe nas ocorrências, a PM consultou o nome de ambos no sistema SESP, e qual foi a surpresa ao constatar que um dos envolvidos na briga tinha contra si um mandado de prisão em aberto, pelo crime de receptação. Diante da situação, a equipe deu voz de prisão para o homem e o conduziu até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021