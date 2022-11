Bruxa solta: 2 acidentes quase simultâneos são registrados em Araucária na noite desta quinta-feira (24)

Com a bruxa solta, dois acidentes quase que simultâneos fizeram com que as equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, SIATE e do Departamento de Trânsito tivessem que se desdobrar para atender as vítimas e orientar o trânsito.

O primeiro dos acidentes aconteceu na alça de acesso à Rodovia do Xisto, próximo à empresa CSN. Um carro modelo Peugeot se perdeu e foi ribanceira abaixo. O automóvel ficou totalmente destruído, mas seu motorista foi socorrido consciente pelos bombeiros. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Araucária.

Nem bem os bombeiros haviam terminado esse atendimento, o telefone tocou dando conta de que também na Rodovia do Xisto havia outra colisão. O sinistro aconteceu próximo a ponte sobre o Rio Iguaçu e envolveu dois veículos, um GM Celta e outro Corsa, contabilizando três vítimas, sendo que uma delas ficou presa nas ferragens. O trânsito na rodovia ficou complicado, com a necessidade de interrupção do tráfego por algum tempo.

Até o fechamento desta matéria não havia informações quanto ao estado de saúde das vítimas.