Bull Terrier encontrado no Thomaz Coelho procura por um novo lar

Foto: divulgação

Foi encontrado na tarde da última terça-feira, 19 de maio, na Rua Joval de Paula Souza, no bairro Thomaz Coelho, um cão da raça Bull Terrier. O animal aparenta ter quatro anos, aproximadamente 30 quilos, é branco com uma pequena mancha no olho esquerdo e não é castrado.

Ainda na casa da família que o encontrou, o cão parece assustado, mas já demostra ser um amigo dócil, um pouco ciumento e muito querido. À procura de um novo lar, o Bull Terrier só será adotado a quem se comprometer a cuidar e castrar o animal. Para conhecer o cão basta telefonar para o (41) 99831-1653.