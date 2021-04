Buraco em passeio de obra no Centro traz riscos para pedestres

O buraco não está visível e isso é um perigo para quem passa pelo local. Foto: divulgação

Um buraco que se abriu no passeio, em frente a uma obra que está sendo feita na rua São Vicente de Paulo, no Centro, está causando transtornos para os pedestres. O buraco é quase imperceptível e no local não existe nenhum tipo de sinalização, tornando iminente o risco de acidentes. O médico Claudio Bednarczuk foi uma das pessoas que por pouco não teve ferimentos graves ao passar pelo local e tropeçar no buraco. Ele trabalha na Clínica São Vicente de Paulo, que fica quase em frente à obra, e utiliza o trajeto praticamente todos os dias.

“Na ida eu tomei cuidado e desviei o buraco, mas na volta eu acabei esquecendo e tropecei. Tive arranhões na perna, mas faltou pouco pra levar um tombo e me machucar feio. Tentei falar com os trabalhadores que estavam na obra para avisá-los sobre o buraco, mas eles não me atenderam”, relatou o médico.

Sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Urbanismo disse que enviará uma equipe até o local para fazer uma vistoria e avaliar os riscos para os pedestres.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021