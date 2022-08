Buraco incomoda motoristas e SMOP disse que enviará equipes para verificar o problema

O buraco fica na esquina das ruas Derli de Brito Soares com a Vicente Strugala e representa um perigo para motociclistas

Um buraco que se abriu no asfalto da rua Deli de Brito Soares, esquina com a Vicente Strugala, no jardim Chantily, está atrapalhando os motoristas e pedestres. Segundo eles, o mesmo buraco já foi fechado várias vezes e sempre reabre. Eles alegam que no local existe um ponto de espera de rede da Sanepar e questionam se este não seria o motivo de o asfalto estar com problemas, devido às intervenções que a companhia faz no local e muitas vezes não arruma a pavimentação como deveria.

“Parece coisa do além, volta e meia a Prefeitura vem fechar esse buraco e, do nada, ele abre de novo. O problema é que o buraco fica bem na esquina e é muito perigoso, principalmente para os motociclistas que passam pela via de noite, eles podem se envolver em um acidente”, comentou um morador.

Sobre as reclamações, a Secretaria Municipal de Obras (SMOP) informou que ainda não havia sido informada sobre esse buraco na pista. Porém adiantou que irá encaminhar para cadastramento da solicitação e nos próximos dias será enviada uma equipe no local para vistoria e correção do problema.

Foto – Emanuel dos Santos

Texto: Maurenn Bernardo